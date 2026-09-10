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Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP, Berge Sellier Goudy, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Berge Sellier Goudy · Nantes

Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP, Berge Sellier Goudy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Berge Sellier Goudy
Adresse
Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sans réservation, pas de nombre limité, équipez-vous seulement d'un crayon.

Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP Samedi 19 septembre, 10h00 Berge Sellier Goudy Loire-Atlantique

Gratuit, sans réservation, pas de nombre limité, équipez-vous seulement d’un crayon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Et si la nature, le vivant, étaient le véritable patrimoine en péril dont l’humain doit d’urgence prendre soin ?
L’Annexe pose ses P.O.P.* en bord des berges de la Sèvre pour inviter chacun.e à regarder et à s’adresser à la nature et à celles et ceux qui veulent en prendre soin.
Avec tendresse et poésie, en alertant ou en alarmant, par la contemplation ou la rêverie, choisissez le ton, la forme et les mots que vous souhaitez offrir au(x) vivant(s) inspirés par la poésie des *Panneaux d’Observations Poétiques de l’Annexe.
Animation gratuite et en libre-accès entre 10h et 12h30

Berge Sellier Goudy Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire 0612166185 https://annexe-nantes.org/ https://www.instagram.com/ Berges de la Sèvre Nantaise à partir de Pirmil En bus et tram station Pirmil
En voiture Parking Pirmil
A pied et à vélo
Et si la nature, le vivant, étaient le véritable patrimoine en péril dont l’humain doit d’urgence prendre soin ?

©Georges Pons

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