Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP, Berge Sellier Goudy, Nantes

Informations pratiques

Observer, écrire, partager la splendeur des bords de la Sèvre avec les POP Samedi 19 septembre, 10h00 Berge Sellier Goudy Loire-Atlantique

Gratuit, sans réservation, pas de nombre limité, équipez-vous seulement d’un crayon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Et si la nature, le vivant, étaient le véritable patrimoine en péril dont l’humain doit d’urgence prendre soin ?

L’Annexe pose ses P.O.P.* en bord des berges de la Sèvre pour inviter chacun.e à regarder et à s’adresser à la nature et à celles et ceux qui veulent en prendre soin.

Avec tendresse et poésie, en alertant ou en alarmant, par la contemplation ou la rêverie, choisissez le ton, la forme et les mots que vous souhaitez offrir au(x) vivant(s) inspirés par la poésie des *Panneaux d’Observations Poétiques de l’Annexe.

Animation gratuite et en libre-accès entre 10h et 12h30

Berge Sellier Goudy Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire 0612166185 https://annexe-nantes.org/ https://www.instagram.com/ Berges de la Sèvre Nantaise à partir de Pirmil En bus et tram station Pirmil

En voiture Parking Pirmil

A pied et à vélo

Et si la nature, le vivant, étaient le véritable patrimoine en péril dont l’humain doit d’urgence prendre soin ?

©Georges Pons