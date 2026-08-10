Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

OCC® Orsières-Champex-Chamonix La petite sœur helvète

Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 08:15:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Défi ultime pour les amateurs de moyenne distance, l’OCC s’élancera sur un parcours de 57 km et 3 500 mètres de dénivelé positif depuis Orsières, situé au sud-ouest du canton du Valais dans le Val d’Entremont.

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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

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English :

The ultimate challenge for middle-distance enthusiasts, the OCC will set off from Orsières, in the south-western Val d?Entremont region of the Valais canton, on a 57km course with 3,500 metres of ascent.

L’événement OCC® Orsières-Champex-Chamonix La petite sœur helvète Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc