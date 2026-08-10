OCC® Orsières-Champex-Chamonix La petite sœur helvète Chamonix-Mont-Blanc
vendredi 28 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
OCC® Orsières-Champex-Chamonix La petite sœur helvète
Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 08:15:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Défi ultime pour les amateurs de moyenne distance, l’OCC s’élancera sur un parcours de 57 km et 3 500 mètres de dénivelé positif depuis Orsières, situé au sud-ouest du canton du Valais dans le Val d’Entremont.
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Le Tour du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com
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English :
The ultimate challenge for middle-distance enthusiasts, the OCC will set off from Orsières, in the south-western Val d?Entremont region of the Valais canton, on a 57km course with 3,500 metres of ascent.
L’événement OCC® Orsières-Champex-Chamonix La petite sœur helvète Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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