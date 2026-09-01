Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

jeudi 17 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-17

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-11-02

Un dispositif créé par Marine Semeria, sérigraphe et Bianca Millon-Devigne, graphiste.

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

A project created by Marine Semeria, a screen printer, and Bianca Millon-Devigne, a graphic designer.

L’événement Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans