Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand
jeudi 17 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-17
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-11-02
Un dispositif créé par Marine Semeria, sérigraphe et Bianca Millon-Devigne, graphiste.
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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
A project created by Marine Semeria, a screen printer, and Bianca Millon-Devigne, a graphic designer.
L’événement Ocelles. Les couleurs n’existent pas | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans
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