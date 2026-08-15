OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:40:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-15 2026-10-16

Dans le cadre d’octobre en lumière, Cinéjade propose 3 diffusions où l’émotion, la joie, le rire sont les maîtres mots !

Réservation possible en ligne ICI>>>

Au programme de Cinéjade

Jeudi 1er, 20h30, et vendredi 2 octobre, 14h

Noël Joyeux

6 décembre 2023 en salle | 1h 26min | Comédie

De Clément Michel | Par Clément Michel

Avec Franck Dubosc, Emmanuelle Devos, Danièle Lebrun

Synopsis

Noël chez les Barand, c’est sacré !

Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie.

Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l’idée de passer les fêtes en tête-à-tête avec sa femme.

Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël chez eux.

Débarquent alors Monique et sa meilleure amie Jeanne qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar…

Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d’être aussi explosif qu’inattendu !

Jeudi 8, 20h40, et vendredi 9 octobre, 14h

Le dernier souffle

12 février 2025 en salle | 1h 39min | Drame

De Costa-Gavras | Par Costa-Gavras

Avec Denis Podalydès, Kad Merad, Marilyne Canto

Synopsis

Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Augustin Masset et l’écrivain Fabrice Toussaint se confrontent pour l’un à la fin de vie de ses patients et pour l’autre à sa propre fatalité.

Emportés par un tourbillon de visites et de rencontres, tous deux démarrent un voyage sensible entre rires et larmes une aventure humaine au cœur de notre vie à tous..

Jeudi 15, 20h40, et vendredi 16 octobre, 14h

Sexygénaires

14 juin 2023 en salle | 1h 20min | Comédie

De Robin Sykes | Par Antoine Raimbault, Robin Sykes

Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel

Synopsis

À soixante ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité.

L’un est encore beau, l’autre ne l’a jamais été.

Mais au-delà du jeu des apparences, qu’est-ce vraiment que d’avoir l’âge de la retraite aujourd’hui ?

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Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement OCTOBRE EN LUMIÈRE À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint Brevin