Octobre Rose Arvert-Etaules La Halle d’Arvert Arvert
dimanche 4 octobre 2026 · La Halle d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Octobre Rose Arvert-Etaules
La Halle d’Arvert 1 place du Marché Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marche Solidaire Arvert-Etaules dans le cadre d’Octobre Rose ! ️Les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer
.
La Halle d’Arvert 1 place du Marché Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36
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English :
Arvert-Etaules Solidarity Walk as part of Pink October! Funds will be donated to the League Against Cancer
L’événement Octobre Rose Arvert-Etaules Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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