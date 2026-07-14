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AGENDA · Arvert

Octobre Rose Arvert-Etaules La Halle d’Arvert Arvert

dimanche 4 octobre 2026 · La Halle d'Arvert · Arvert

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La Halle d'Arvert
Adresse
1 place du Marché
Ville
17530 Arvert
Département
Charente-Maritime
Tarif

Arvert

Octobre Rose Arvert-Etaules

La Halle d’Arvert 1 place du Marché Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Marche Solidaire Arvert-Etaules dans le cadre d’Octobre Rose ! ️Les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer
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La Halle d’Arvert 1 place du Marché Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 

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English :

Arvert-Etaules Solidarity Walk as part of Pink October! Funds will be donated to the League Against Cancer

L’événement Octobre Rose Arvert-Etaules Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique

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