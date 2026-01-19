Terroirs en Fête ! Festival de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Terroirs en Fête ! Festival de l’Estran Saintongeais
Salles des Fêtes d'Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Terroir en Fête 2026 ! Festival de l’Estran Saintongeais.
Marché, repas animé et concert !
lestran.saintongeais@gmail.com
English :
Terroir en Fête 2026! Festival de l’Estran Saintongeais.
Market, lively meal and concert!
