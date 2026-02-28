[Octobre Rose] Conférence & Showcase Hôtel Mercure Dieppe Dieppe
samedi 3 octobre 2026 · Hôtel Mercure Dieppe · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Octobre Rose] Conférence & Showcase
Hôtel Mercure Dieppe / 1 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Des comédiens emblématiques de vos séries préférées vous donnent rendez-vous à Dieppe pour un moment privilégié placé sous le signe de la rencontre, du partage et de la solidarité. Parmi les artistes annoncés Diane Dassigny , Renaud Leymans, Juliette Mabilat, Florence Coste, etc. La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des dates de tournage des artistes.
Au programme
· Une conférence interactive d’environ 1h, suivie d’un temps de questions-réponses avec les acteurs
· Un showcase d’environ 30 minutes
· Des moments privilégiés et des photos avec les artistes selon les formules choisies
Pack Classique 25 €
Conférence, showcase et placement libre.
Pack VIP 49 €
Conférence et showcase, entrée prioritaire, choix de la place, photo avec les acteurs et boisson offerte.
Pack Super VIP 69 € limité à 20 personnes
Tous les avantages du Pack VIP, complétés par 30 minutes d’échange privilégié avec les acteurs en petit comité discussions, photos et dédicaces. .
Hôtel Mercure Dieppe / 1 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 40 89 30 collectif.octobre.rose.dieppois76@gmail.com
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English : [Octobre Rose] Conférence & Showcase
L’événement [Octobre Rose] Conférence & Showcase Dieppe a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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