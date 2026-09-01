Octobre rose Crazy Pink Run Pontarlier
lundi 21 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ouverture de la Billetterie Crazy Pink Run
Pontarlier Doubs
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 12:00:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2026, la Ville de Pontarlier organise la Crazy Pink Run, mercredi 7 octobre, sur la place d’Arçon ! La billetterie sera en ligne ce lundi 21 septembre dès 12h. Rejoignez-nous pour courir ou marcher et surtout partager un moment solidaire et festif ! .
Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 46 octobrerose@ville-pontarlier.com
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English : Octobre rose Crazy Pink Run
L’événement Ouverture de la Billetterie Crazy Pink Run Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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