Octobre rose Crazy Pink Run Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ouverture de la Billetterie Crazy Pink Run

Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 12:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Organisé par la Ville de Pontarlier.

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2026, la Ville de Pontarlier organise la Crazy Pink Run, mercredi 7 octobre, sur la place d’Arçon ! La billetterie sera en ligne ce lundi 21 septembre dès 12h. Rejoignez-nous pour courir ou marcher et surtout partager un moment solidaire et festif ! .

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 46 octobrerose@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose Crazy Pink Run

L’événement Ouverture de la Billetterie Crazy Pink Run Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS