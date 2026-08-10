Informations pratiques

Bézu-Saint-Éloi

Octobre Rose Grande randonnée de la marche rose

22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour Octobre Rose, la commune organise une marche rose de 9 km pour lutter contre le cancer du sein. Celle-ci sera ponctuée par un point d’arrêt au milieu du trajet avec café et ravitaillement ainsi qu’une vente de goodies.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Lutte Contre le Cancer. .

22 Route de Gisors Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

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English : Octobre Rose Grande randonnée de la marche rose

L’événement Octobre Rose Grande randonnée de la marche rose Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme