Informations pratiques

Bézu-Saint-Éloi

Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante

Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Tous les bénéfices de la soirée rose, jambalaya et soirée dansante, seront au profit de l’association Lutte Contre le Cancer.

Repas sur réservation à la mairie de Bézu-Saint-Éloi.

La soirée dansante sera animée par le groupe Lifi Artistes. .

Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

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English : Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante

L’événement Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme