Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi
samedi 3 octobre 2026 · Bézu-Saint-Éloi
Informations pratiques
Bézu-Saint-Éloi
Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante
Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Tous les bénéfices de la soirée rose, jambalaya et soirée dansante, seront au profit de l’association Lutte Contre le Cancer.
Repas sur réservation à la mairie de Bézu-Saint-Éloi.
La soirée dansante sera animée par le groupe Lifi Artistes. .
Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr
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English : Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante
L’événement Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme
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