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AGENDA · Bézu-Saint-Éloi

Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi

samedi 3 octobre 2026 · Bézu-Saint-Éloi

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle Jorelle
Ville
27660 Bézu-Saint-Éloi
Département
Eure
Tarif

Bézu-Saint-Éloi

Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante

Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Tous les bénéfices de la soirée rose, jambalaya et soirée dansante, seront au profit de l’association Lutte Contre le Cancer.
Repas sur réservation à la mairie de Bézu-Saint-Éloi.
La soirée dansante sera animée par le groupe Lifi Artistes.   .

Salle Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46  mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

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English : Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante

L’événement Octobre Rose Jambalaya et soirée dansante Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme

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