Octobre Rose journée sportive et solidaire Espace François Mitterrand Mellac
dimanche 18 octobre 2026 · Espace François Mitterrand · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Octobre Rose journée sportive et solidaire
Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Mellac se mobilise pour Octobre Rose !
Au programme
– Marche et courses solidaires avec un échauffement collectif
– Initiations aux échecs, au judo.
– Animations et stands de sensibilisations par les professionnels du pole de santé de Mellac.
Ouvert à tous familles, amis, sportifs.
Ouverture des inscriptions en septembre. .
Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63
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English :
L’événement Octobre Rose journée sportive et solidaire Mellac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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