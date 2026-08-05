Octobre Rose journée sportive et solidaire Espace François Mitterrand Mellac

Informations pratiques

Mellac

Octobre Rose journée sportive et solidaire

Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Mellac se mobilise pour Octobre Rose !

Au programme

– Marche et courses solidaires avec un échauffement collectif

– Initiations aux échecs, au judo.

– Animations et stands de sensibilisations par les professionnels du pole de santé de Mellac.

Ouvert à tous familles, amis, sportifs.

Ouverture des inscriptions en septembre. .

Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63

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English :

L’événement Octobre Rose journée sportive et solidaire Mellac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS