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AGENDA · Mellac

Octobre Rose journée sportive et solidaire Espace François Mitterrand Mellac

dimanche 18 octobre 2026 · Espace François Mitterrand · Mellac

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Espace François Mitterrand
Adresse
1 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Octobre Rose journée sportive et solidaire

Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Mellac se mobilise pour Octobre Rose !

Au programme
– Marche et courses solidaires avec un échauffement collectif
– Initiations aux échecs, au judo.
– Animations et stands de sensibilisations par les professionnels du pole de santé de Mellac.

Ouvert à tous familles, amis, sportifs.

Ouverture des inscriptions en septembre.   .

Espace François Mitterrand 1 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 80 63 

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English :

L’événement Octobre Rose journée sportive et solidaire Mellac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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