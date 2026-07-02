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Octobre rose La ronde des Femmes Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

vendredi 30 octobre 2026 · Centre O2S Sport Santé Bien-être · Eu

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Centre O2S Sport Santé Bien-être
Adresse
49 Route de Mancheville
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Octobre rose La ronde des Femmes

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Représentation de la pièce La ronde des femmes .
Elle sera suivie d’un débat en présence de professionnels de santé.
Gratuit   .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60  o2s@villes-soeurs.fr

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English : Octobre rose La ronde des Femmes

L’événement Octobre rose La ronde des Femmes Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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