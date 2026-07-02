Octobre rose La ronde des Femmes Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Informations pratiques

Eu

Octobre rose La ronde des Femmes

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Représentation de la pièce La ronde des femmes .

Elle sera suivie d’un débat en présence de professionnels de santé.

Gratuit .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

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English : Octobre rose La ronde des Femmes

L’événement Octobre rose La ronde des Femmes Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers