Octobre rose La ronde des Femmes Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu
vendredi 30 octobre 2026 · Centre O2S Sport Santé Bien-être · Eu
Informations pratiques
Eu
Octobre rose La ronde des Femmes
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Représentation de la pièce La ronde des femmes .
Elle sera suivie d’un débat en présence de professionnels de santé.
Gratuit .
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr
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English : Octobre rose La ronde des Femmes
L’événement Octobre rose La ronde des Femmes Eu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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