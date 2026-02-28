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[Octobre Rose] La Tournée des Acteurs TV Casino de Dieppe Dieppe

dimanche 4 octobre 2026 · Casino de Dieppe · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Casino de Dieppe
Adresse
/ 3 Boulevard de Verdun
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Octobre Rose] La Tournée des Acteurs TV

Casino de Dieppe / 3 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

A l’occasion du 9ᵉ spectacle de variétés du collectif Octobre Rose, des comédiens emblématiques de séries télévisées et de comédies musicales vous donnent rendez-vous à Dieppe pour un week-end de rencontres, de musique et de solidarité.

Parmi les artistes annoncés Diane Dassigny, Renaud Leymans, Juliette Mabilat, Florence Coste, Abdellah Boujalal et David Ban. La programmation reste susceptible d’évoluer en fonction de leurs calendriers de tournage.

Les bénéfices récoltés seront intégralement reversés au Centre Henri Becquerel de Rouen, afin de soutenir la recherche et la lutte contre le cancer

Vente des billets à l’accueil de l’Office de Tourisme billetterie en ligne ci-dessous   .

Casino de Dieppe / 3 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 40 89 30 

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English : [Octobre Rose] La Tournée des Acteurs TV

L’événement [Octobre Rose] La Tournée des Acteurs TV Dieppe a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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