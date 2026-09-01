Octobre rose Les Balles Roses Tennis Country Club Villers-sur-Mer

Informations pratiques

Villers-sur-Mer

Octobre rose Les Balles Roses

Tennis Country Club Rue du Docteur Sicard Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Animation double surprise. Joueur de tennis ou non, adhérent ou non, chacun est invité à venir échanger quelques balles, ou encourager les joueurs afin de récolter un maximum de dons au profit de la lutte contre le cancer du sein. Tombola, vente de balles roses,…

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Tennis Country Club de Villers-sur-Mer organise les Balles Roses, une animation double surprise. Il s’agit d’échanger quelques balles. Il est possible de venir sans partenaire et d’en trouver sur place. Cet événement est ouvert à tous (pas besoin d’être adhérent ou licencié).

Les non-joueurs sont aussi les bienvenus pour profiter de cette animation. Chacun est invité à venir encourager les bénévoles et les joueurs afin de récolter un maximum de dons au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Le club organise également une tombola durant cette journée.

Tous les bénéfices de la journée (inscriptions, boissons, tombola, vente de balles roses…) seront reversés au Centre François Baclesse de Caen.

Possibilité de déjeuner sur place.

Le club a réussi à récolter 420 € en 2023 (troisième club du Calvados), 1 124 € en 2024 (premier club du Calvados) et 950 € en 2025 (deuxième club du Calvados). .

Tennis Country Club Rue du Docteur Sicard Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 67 57 93 65 contact@tccvm.com

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English : Octobre rose Les Balles Roses

Double surprise event. Whether you’re a tennis player or not, a member or not, everyone is invited to come and swap a few balls, or cheer on the players, to raise as much money as possible for the fight against breast cancer. Tombola, sale of pink balls, etc

L’événement Octobre rose Les Balles Roses Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville