Octobre rose Marche rose 7e édition Place du marché Blonville-sur-Mer

Informations pratiques

Blonville-sur-Mer

Octobre rose Marche rose 7e édition

Place du marché Bd Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le club Rotary E.club de Normandie organise une marche rose de 5km au profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le marais de Blonville-Villers. Départs de 9h à 11h30. Village partenaires.

Le club Rotary E.club de Normandie organise pour la septième année une marche rose de 5 km dans le marais de Blonville-Villers, site naturel protégé, au profit des patientes suivies par Europa Donna Normandie, les centres Baclesse et Becquerel, et l’Hôpital Privé du Pays d’Auge, polyclinique de Lisieux.

Ce partenariat avec ces structures de santé a pour objectif d’offrir directement aux patientes des soins de support, de confort, des séances de Thalasso post-cancer ainsi que des dispositifs médicaux non pris en charge par l’assurance maladie.

Départs toutes les 30 minutes de 9h à 11h30, à partir de la Place du Marché de Blonville-sur-Mer et également à partir de la salle Deslongchamps, parking du Paléospace à Villers-sur-Mer.

Une marche familiale conviviale, ludique ouverte à tous.

Un professeur de Qi-gong et un professeur de gymnastique sportive assureront les échauffements avant les départs.

Un village partenaires sera organisé sous la halle de la place du marché le public sera sensibilisé sur le dépistage du cancer du sein et diverses animations seront proposées.

La Croix Rouge Française effectuera des sensibilisations aux gestes de premiers secours. .

Place du marché Bd Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie marcherosemarais14910@gmail.com

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English : Octobre rose Marche rose 7e édition

The Normandy Rotary E.club is organising a 5km ‘Pink Walk’ in the Blonville-Villers marshes to raise funds for the fight against breast cancer. Start times from 9.00 am to 11.30 am. Partners’ village.

L’événement Octobre rose Marche rose 7e édition Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT SPL Deauville