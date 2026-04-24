Octobre rose Marche Rose Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Octobre rose Marche Rose Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque dimanche 11 octobre 2026.
Pont-l’Évêque
Octobre rose Marche Rose
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Randonnée pédestre
Venez marcher quelques kilomètres avec nous, c’est pour la bonne cause ♥
Organisée par le Rotary Club Pont-L’Evêque Vallée d’Auge, MAB Experience et l’Office de Tourisme Terre d’Auge.
Pour la 4ème année consécutive, Pont-l’Evêque se pare de rose pour une marche solidaire.
Cet événement a pour but de soutenir
– La recherche contre le cancer
– L’association LA PARENTHESE, qui accompagne gratuitement les malades par des activitésadaptées et variées, en dehors des soins hospitaliers.
L’Association LA PARENTHESE
Créée en septembre 2023 par Marie-Laure LEREBOURG (infirmière, présidente) et le Dr JOLY (médecin spécialisé en soins palliatifs, vice-président).
Aujourd’hui, l’association compte 25 membres, malades ou en rémission. Elle organise des rencontres chaque 1er et 3ème jeudi du mois autour d’ateliers, d’un déjeuner convivial et d’activités physiques adaptées.
Exemples d’activités gratuites
Art thérapie, onco-coiffure, pâtisserie, bijoux, réflexologie, médiation canine, théâtre, karaoké, danse irlandaise, magie, naturopathie…
Comment soutenir ?
– Participez à la Marche Rose le 11 octobre matin
– Faites un don
ENSEMBLE, associations, commerçants, municipalité, entreprises et particuliers soutenons-les !
Projet soutenu par la Communauté de Communes Terre d’auge et la Ville de Pont-l’Évêque. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Octobre rose Marche Rose
Hiking
L’événement Octobre rose Marche Rose Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Terre d’Auge Tourisme
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