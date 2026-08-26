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Octobre Rose Soirée Disco Villefranche-de-Rouergue

samedi 3 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Octobre Rose Soirée Disco Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Chemin de Treize Pierres
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Repas + soirée +1 consommation

Villefranche-de-Rouergue

Octobre Rose Soirée Disco

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Repas + soirée +1 consommation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Une soirée pour une belle cause !
À l’occasion d’Octobre Rose, le CCAS de Villefranche-de-Rouergue organise une grande SOIRÉE DISCO ANNÉES 80
Et pour l’occasion, Disco Mobile OC Holiday sera aux commandes pour vous faire danser toute la soirée !
Au programme Repas paëlla Ambiance disco années 80 Sonorisation + podium + lumières 1 consommation incluse
Tarifs Soirée + 1 consommation 5 € Repas + soirée + 1 consommation 15 €
Inscription obligatoire au repas avant le 25 septembre CCAS 05 65 65 16 41
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer une super soirée, ressortir vos plus belles tenues des années 80 et surtout faire la fête tout en soutenant la mobilisation d’Octobre Rose ! 15  .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 41 

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English :

An evening for a great cause!

L’événement Octobre Rose Soirée Disco Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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