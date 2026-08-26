Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Octobre Rose Soirée Disco

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Repas + soirée +1 consommation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une soirée pour une belle cause !

À l’occasion d’Octobre Rose, le CCAS de Villefranche-de-Rouergue organise une grande SOIRÉE DISCO ANNÉES 80

Et pour l’occasion, Disco Mobile OC Holiday sera aux commandes pour vous faire danser toute la soirée !

Au programme Repas paëlla Ambiance disco années 80 Sonorisation + podium + lumières 1 consommation incluse

Tarifs Soirée + 1 consommation 5 € Repas + soirée + 1 consommation 15 €

Inscription obligatoire au repas avant le 25 septembre CCAS 05 65 65 16 41

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour passer une super soirée, ressortir vos plus belles tenues des années 80 et surtout faire la fête tout en soutenant la mobilisation d’Octobre Rose ! 15 .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 41

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English :

An evening for a great cause!

L’événement Octobre Rose Soirée Disco Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)