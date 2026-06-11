Odeia Portevent Nantes
Odeia Portevent Nantes samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 20:30 –
Gratuit : non 5 – 15 €
Le groupe Odeia se plaît à s’approprier des répertoires de tous les coins du monde en enjambant les détroits qui séparent mers et océans. Sur le thème des larmes, toutes les larmes, celles qui font pleurer, celles qui font rire, celles qui libèrent, celles qui rassemblent, Odeia crée de nouveaux ponts entre les langues qui se conjuguent à tous les temps. Alors sortez vos parapluies, il va pleurer ! Il pleut des cordes, violon, violoncelle, guitares et contrebasse. Elles font vibrer la corde sensible, et révèlent la voix puissante, grave ou joyeuse, pleine de larmes ou de piquants de la chanteuse Elsa Birgé. Pour ce troisième opus, Odeia vogue vers un nouvel horizon, travaillant avec d’autres oreilles et d’autres plumes, s’entourant des compositeurs contemporains Jean-François Vrod et Karl Naegelen aux influences traditionnelles ou baroques. Grâce à leur approche très personnelle de la composition musicale et leur lien fort à la transmission orale, ils amènent le groupe à se renouveler en creusant leurs perspectives tout en affirmant leur imaginaire. Odeia revisite ainsi des airs et lamentations de Scarlatti, Vivaldi et Dowland, ou des musiques traditionnelles du centre de la France, de Grèce et d’Italie. Distribution : Elsa Birgé : voix ; Lucien Alfonso : violon ; Karsten Hochapfel : violoncelle, guitare ; Pierre-Yves Le Jeune : contrebasse
Portevent Nantes 44000
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