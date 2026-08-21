Odette Laguerre Tour, Salle du gymnase, Artemare

Informations pratiques

Odette Laguerre Tour Dimanche 20 septembre, 09h45 Salle du gymnase Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Odette Laguerre est une figure locale ayant vécu entre Artemare, Ceyzérieu, Don et Belmont. Femme engagée et pluridimensionnelle, elle s’est illustrée comme féministe, militante pour la paix, penseuse progressiste et cheffe d’entreprise.

Partez à vélo à la découverte des lieux marqués par son engagement féministe, pacifiste et entrepreneurial.

Des vélos électriques peuvent être fournis.

Accueil à partir de 9h45 au parking Confluence, départ à 10h15.

Salle du gymnase Rue des Glières, 01510 Artemare Artemare 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 72 30 40 »}]

Odette Laguerre est une figure locale ayant vécu entre Artemare, Ceyzérieu, Don et Belmont. Femme engagée et pluridimensionnelle, elle s’est illustrée comme féministe, militante pour la paix, et à à…

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