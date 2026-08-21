Informations pratiques

Sennevoy-le-Bas

Odette Quartet

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La croisée des villages propose un concert polyphonique avec le groupe Odette Quartet . Ôdette c’est une voix de femmes, un livre d’histoires chantées, un voyage en harmonie aux horizons colorés.

Rythmé par des percussions de divers coins du monde, ce quartet vocal nous amène sur les traces des chants polyphoniques, explorant un répertoire varié, qui parcourt le globe et les époques.

Buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48

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English : Odette Quartet

L’événement Odette Quartet Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois