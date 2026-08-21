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AGENDA · Sennevoy-le-Bas

Odette Quartet Sennevoy-le-Bas

samedi 19 septembre 2026 · Sennevoy-le-Bas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
89160 Sennevoy-le-Bas
Département
Yonne
Tarif

Sennevoy-le-Bas

Odette Quartet

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La croisée des villages propose un concert polyphonique avec le groupe Odette Quartet . Ôdette c’est une voix de femmes, un livre d’histoires chantées, un voyage en harmonie aux horizons colorés.
Rythmé par des percussions de divers coins du monde, ce quartet vocal nous amène sur les traces des chants polyphoniques, explorant un répertoire varié, qui parcourt le globe et les époques.
Buvette et restauration sur place   .

Salle des fêtes Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48 

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English : Odette Quartet

L’événement Odette Quartet Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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