Morcenx-la-Nouvelle

Odonates Libellules ou Demoiselles

211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Observez la diversité des odonates de la Réserve Naturelle et apprenez à identifier les libellules et demoiselles ( imagos et exuvies ) à cette sortie combine terrain et salle.

Sur réservation

Observez la diversité des odonates de la Réserve Naturelle et apprenez à identifier les libellules et demoiselles ( imagos et exuvies ) à cette sortie combine terrain et salle.

Sur réservation .

211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52 contact@reserve-arjuzanx.fr

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English :

Observe the diversity of odonates in the Nature Reserve and learn to identify dragonflies and damselflies (imagos and exuviae) on this combined field and indoor outing.

Reservations required

L’événement Odonates Libellules ou Demoiselles Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Morcenx