Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise Théâtre l’Odyssée Périgueux
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre l'Odyssée · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise
Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Créé en 2017, ce spectacle fait l’effet d’un véritable phénomène depuis sa création. C’est une enquête généalogique. Elle est racontée par Kelly Ruisseau elle-même, qui endosse pour ce seule en scène les rôles des 25 personnages qui composent cette histoire.
=> échange avec l’artiste à l’issue de la représentation .
Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise
L’événement Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux
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