Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise Théâtre l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Créé en 2017, ce spectacle fait l’effet d’un véritable phénomène depuis sa création. C’est une enquête généalogique. Elle est racontée par Kelly Ruisseau elle-même, qui endosse pour ce seule en scène les rôles des 25 personnages qui composent cette histoire.

=> échange avec l’artiste à l’issue de la représentation .

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise

L’événement Odyssée An Irish Story / Une histoire Irlandaise Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux