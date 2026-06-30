Odyssée Bezperan Le Théâtre Périgueux
mardi 8 décembre 2026 · Le Théâtre · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée Bezperan
Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 21:00:00
Date(s) :
2026-12-08
Après Gernika, la Scène nationale a choisi de produire la nouvelle aventure artistique du collectif Bilaka. Cette fois, avec huit danseurs et quatre musiciens, les jeunes artistes basques s’associent au metteur en scène Daniel San Pedro.
Entre danse, musique et théâtre, Bezperan offre la possibilité de raconter autrement une histoire. L’histoire de ces femmes et de ces hommes qui, un soir d’hiver sous la neige, dans le silence assourdissant de la vie qui n’est plus, vont parler aux abeilles et implorer la terre pour appeler une nouvelle lumière, un nouvel équilibre.
Dès 10 ans.
1h .
Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée Bezperan
L’événement Odyssée Bezperan Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux
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