Odyssée Bohème | Chant X Place de la Mairie Bassac

Bassac

Odyssée Bohème | Chant X

Place de la Mairie Parc de la Mairie Bassac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Résidence de création Odyssée Bohème-Chant X, une création diffusable en plein dans le décor authentique des lavoirs. spécialement adaptée à l’environnement, a pour thème L’eau. Cette Création Augmenté est accessible à tous.

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Place de la Mairie Parc de la Mairie Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 84 66 25 amitsigane@gmail.com

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English :

Creation residency Odysse?e Bohe?me-Chant X, a creation that can be broadcast right in the authentic washhouse dÃ©cor. Specially adapted to the environment, its theme is water. This Cre?ation Augmente? is accessible to all.

L’événement Odyssée Bohème | Chant X Bassac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac