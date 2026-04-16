Odyssée Bohème | Chant X Place de la Mairie Bassac
Odyssée Bohème | Chant X Place de la Mairie Bassac vendredi 1 mai 2026.
Bassac
Odyssée Bohème | Chant X
Place de la Mairie Parc de la Mairie Bassac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Résidence de création Odyssée Bohème-Chant X, une création diffusable en plein dans le décor authentique des lavoirs. spécialement adaptée à l’environnement, a pour thème L’eau. Cette Création Augmenté est accessible à tous.
.
Place de la Mairie Parc de la Mairie Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 84 66 25 amitsigane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creation residency Odysse?e Bohe?me-Chant X, a creation that can be broadcast right in the authentic washhouse dÃ©cor. Specially adapted to the environment, its theme is water. This Cre?ation Augmente? is accessible to all.
L’événement Odyssée Bohème | Chant X Bassac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac