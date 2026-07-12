Odyssée La chambre de Warren (pour le scolaire) Le Palace Périgueux
lundi 11 janvier 2027 · Le Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée La chambre de Warren (pour le scolaire)
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-11 14:00:00
fin : 2027-01-11 15:00:00
Date(s) :
2027-01-11 2027-01-12 2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15
Alors qu’il veut retrouver sa fusée tombée dans la forêt voisine de son jardin, Warren surprend un mystérieux animal en train d’essayer de jouer de la flûte.
Intrigué, l’enfant reçoit peu après la visite de la reine des fourmis qui lui explique Pan, le dieu de la nature, ne retrouve plus sa mélodie de colère, il a avalé sa flûte et s’est transformé en une créature que plus rien n’apaise.
Débute une aventure où la faune et la flore devront prendre refuge dans la chambre du petit garçon, et apprendre à rassurer le Dieu contrarié.
Les enfants sont alors invités à participer à cette épopée, et à élaborer, aux côtés de Warren et des animaux, un refuge qui puisse accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin, mais aussi à aider le monde vivant à trouver une solution.
Par la compagnie « Le théâtre dans la Forêt », création 2026.
Dès 5 ans.
0h45 .
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée La chambre de Warren (pour le scolaire)
L’événement Odyssée La chambre de Warren (pour le scolaire) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux
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