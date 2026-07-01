Odyssée Le petit B (tout public) Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Le petit B (tout public)

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 15:00:00

fin : 2027-01-27 16:00:00

Date(s) :

2027-01-27

Plongeon sensoriel dans un paysage de formes aussi douces que la peau. La danse s’ouvre aux tout petits dans une installation moelleuse, à portée de mains.

Des costumes aux coussins, tout est rose. Une monochromie de la douceur imaginée par la plasticienne Émilie Faïf qui gomme les frontières entre la scène et les tout jeunes spectateurs. Sur le sol, un paysage de poufs moelleux aux formes rondes se prête à toutes les projections, à toutes les imaginations ! Qu’il est tentant alors pour le jeune public de s’y aventurer, de s’y installer, de danser et d’en repartir…

Par Marion Muzac et MZ Productions.

Dès 1 an.

0h40 .

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Le petit B (tout public)

L’événement Odyssée Le petit B (tout public) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux