Odyssée Le petit B (uniquement pour le scolaire) Le Palace Périgueux
mardi 26 janvier 2027 · Le Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Odyssée Le petit B (uniquement pour le scolaire)
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 10:00:00
fin : 2027-01-27 10:40:00
Date(s) :
2027-01-26 2027-01-27 2027-01-28 2027-01-29
Plongeon sensoriel dans un paysage de formes aussi douces que la peau. La danse s’ouvre aux tout petits dans une installation moelleuse, à portée de mains.
Des costumes aux coussins, tout est rose. Une monochromie de la douceur imaginée par la plasticienne Émilie Faïf qui gomme les frontières entre la scène et les tout jeunes spectateurs. Sur le sol, un paysage de poufs moelleux aux formes rondes se prête à toutes les projections, à toutes les imaginations ! Qu’il est tentant alors pour le jeune public de s’y aventurer, de s’y installer, de danser et d’en repartir…
Par Marion Muzac et MZ Productions.
Dès 1 an.
0h40 .
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Odyssée Le petit B (uniquement pour le scolaire)
L’événement Odyssée Le petit B (uniquement pour le scolaire) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux
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