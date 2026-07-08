Odyssée Le poids des fourmis Théâtre l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Le poids des fourmis

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31 20:00:00

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2027-03-31

Les fourmis se rebellent ! A la fois satire politique déjantée et radiographie de nos angoisses collectives, Le Poids des fourmis jongle avec humour avec des questions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir.

La compagnie canadienne Bluff a proposé à ses compatriotes, le metteur en scène Philippe Cyr et l’auteur David Paquet, de créer une pièce sur la résistance face à l’état du monde.

Le Poids des fourmis raconte l’affrontement entre Jeanne et Olivier en lice pour une élection scolaire. A la tête de l’école: un directeur manipulateur et des adultes qui ne valent guère mieux. Mais attention: ces jeunes veulent changer le monde ! Dans une frénésie généreuse, David Paquet imagine une suite de scènes où le pessimisme est mis en déroute par l’humour et la volonté d’améliorer les choses. .

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Odyssée Le poids des fourmis

L’événement Odyssée Le poids des fourmis Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux