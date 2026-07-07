Odyssée Les yeux fermés Le Théâtre Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Les yeux fermés

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28 21:00:00

Date(s) :

2027-01-28

Le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire du grand peintre Pierre Soulages pour imaginer une quête poétique, dansée et lumineuse.

C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que Mickaël Le Mer a eu un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espoir. Ainsi est né son nouveau spectacle. Huit artistes, quatre danseuses et quatre danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, la lumière prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde le plateau et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie et dans une communion avec le public.

Compagnie S’Poart

Tout public

1h .

Le Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Les yeux fermés

L’événement Odyssée Les yeux fermés Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux