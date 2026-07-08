Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Roméo et Juliette

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03 22:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Guillaume Séverac-Schmitz a l’art de conter des histoires de familles aux destins tragiques en s’appuyant sur de grands textes. On se souvient de Richard III présenté à Sète en 2023.

Avec cette mise en scène lumineuse de Roméo et Juliette, il poursuit son exploration de l’œuvre shakespearienne et son lien avec le monde contemporain. C’est une pièce passionnelle sur deux êtres qui confondent l’amour et la passion, et qui nous met en garde de ne pas confier à l’amour ce qu’il ne peut supporter. Mais c’est aussi une pièce sur la magnifique impatience de la jeunesse, et sur sa capacité à croire en ses rêves et ses utopies les plus folles. Guillaume Séverac-Schmitz choisit d’utiliser la portée symbolique et l’universalité de cette œuvre pour réinterroger le mythe et montrer en quoi son universalité fusionne avec notre monde contemporain.

Dès 13 ans. .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Roméo et Juliette

L’événement Odyssée Roméo et Juliette Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux