Odyssée Thaumazein Théâtre l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Thaumazein

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 20:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-29

La certitude d’une rencontre apparaît parfois dans des circonstances hasardeuses…

Sur un objet novateur, massif et mouvant qui s’apparente à une toupie de six mètres de diamètre, deux protagonistes tissent et entrelacent leurs existences. Un monde incongru, penché et à la gravité altérée dans lequel s’ouvre un récit entre deux corps, teint d’humour et de douceur.

Un duo plein de malice et de virtuosité, qui nous rappelle que dans un monde qui tourne trop vite, où tout peut basculer, une main tendue vers l’autre peut nous aider à tenir debout.

=> échange avec les artistes à l’issue de la représentation .

Théâtre l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Thaumazein

L’événement Odyssée Thaumazein Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux