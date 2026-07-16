Œuvres de Martine Junier, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion

Informations pratiques

Œuvres de Martine Junier 19 et 20 septembre Château de Girecourt sur Durbion Vosges

Les visiteurs de plus de 15 ans acquittent un droit d’entrée unique de 8€, qui leur donne accès à la visite guidée, à l’exposition de peintures et à celle de véhicules de collection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte d’œuvres peintes sur papier peint.

Château de Girecourt sur Durbion 2, allée du chateau 88600 Girecourt Girecourt-sur-Durbion 88600 Vosges Grand Est 0676946324 http://routevoltaire.fr Maison forte du XVIème siècle, elle a été très remaniée aux XVIIIème et XIXème, entièrement restaurée depuis 1994. Elle accueille désormais l’Atelier du Livre et constitue le point de départ de la Route Voltaire Grand Est. Parking gratuit dans le parc.

œuvres peintes sur papier peint

©Martine Junier