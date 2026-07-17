Visite guidée du Château de Girecourt, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Girecourt 19 et 20 septembre Château de Girecourt sur Durbion Vosges

Entrée 8€/personne. Gratuit en dessous de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Historique du lieu et des grandes familles l’ayant habité.Commentaires sur les restaurations entreprises. Description de la Route Voltaire.

Château de Girecourt sur Durbion 2, allée du chateau 88600 Girecourt Girecourt-sur-Durbion 88600 Vosges Grand Est 0676946324 http://routevoltaire.fr Maison forte du XVIème siècle, elle a été très remaniée aux XVIIIème et XIXème, entièrement restaurée depuis 1994. Elle accueille désormais l’Atelier du Livre et constitue le point de départ de la Route Voltaire Grand Est. Parking gratuit dans le parc.

Historique du lieu et des grandes familles l’ayant habité.Commentaires sur les restaurations entreprises. Description de la Route Voltaire.

©Thierry Courtalon