« Oeuvres racontées, œuvres jouées ! », Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas, Bazas

« Oeuvres racontées, œuvres jouées ! » Samedi 23 mai, 21h30 Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Samedi 23 mai

20h30-21h30 : Ouverture exceptionnelle du Musée

21h30 : Spectacle Musical et historique

« Une nuit au musée : œuvres racontées, œuvres jouées ! »

L’instant d’une soirée venez découvrir les pièces les plus remarquables du musée municipal. Elles ont une histoire à raconter, celle de Bazas et du Bazadais.

Une visite virtuelle originale portée par de précieux commentaires historiques et de flamboyantes illustrations , le tout soutenu en direct par l’ensemble musical de l’Académie Ravel de St-Jean-Luz ; plus qu’un spectacle, une soirée prestige autour du partrimoine local!

Conception artistique par la Ville de Bazas en partenariat avec l’Académie Ravel.

Salle des Conférences G-Bonnac

Une visite virtuelle du musée…

Une soirée prestige !

Gratuit

Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Samedi 23 mai

©Ville de Bazas