« Oeuvres racontées, œuvres jouées ! », Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas, Bazas
« Oeuvres racontées, œuvres jouées ! », Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas, Bazas samedi 23 mai 2026.
« Oeuvres racontées, œuvres jouées ! » Samedi 23 mai, 21h30 Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Samedi 23 mai
20h30-21h30 : Ouverture exceptionnelle du Musée
21h30 : Spectacle Musical et historique
« Une nuit au musée : œuvres racontées, œuvres jouées ! »
L’instant d’une soirée venez découvrir les pièces les plus remarquables du musée municipal. Elles ont une histoire à raconter, celle de Bazas et du Bazadais.
Une visite virtuelle originale portée par de précieux commentaires historiques et de flamboyantes illustrations , le tout soutenu en direct par l’ensemble musical de l’Académie Ravel de St-Jean-Luz ; plus qu’un spectacle, une soirée prestige autour du partrimoine local!
Conception artistique par la Ville de Bazas en partenariat avec l’Académie Ravel.
Salle des Conférences G-Bonnac
Une visite virtuelle du musée…
Une soirée prestige !
Gratuit
Salle des Conférences Gérard Bonnac – Bazas place de la cathédrale 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Samedi 23 mai
©Ville de Bazas
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