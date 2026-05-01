Landaul

Offre Spéciale Fête des Mères à Land aux lutins

Rue Saint-Michel Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion de la Fête des Mères, Land aux Lutins propose une offre spéciale pour vivre une journée pleine de rires, de jeux et de complicité.

Offre spéciale Fête des Mères

Toutes les mamans accompagnées de leur(s) enfant(s) bénéficient d’une entrée au tarif exceptionnel de 6 €

Une belle occasion de profiter d’une sortie en famille originale entre Vannes, Lorient et Auray, dans un cadre naturel et féérique.

Une idée cadeau Fête des Mères simple et pleine de sens .

Rue Saint-Michel Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 77 56 74 66

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English :

L’événement Offre Spéciale Fête des Mères à Land aux lutins Landaul a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT 56