Offres spéciales – Hexa Gourmet, Rennes – GLAZ Arena, Cesson-Sévigné
Offres spéciales – Hexa Gourmet, Rennes – GLAZ Arena, Cesson-Sévigné mardi 28 avril 2026.
Offres spéciales – Hexa Gourmet 28 et 29 avril Rennes – GLAZ Arena Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026
Rennes – GLAZ Arena Chemin du Bois de la Justice, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 La Monniais Ille-et-Vilaine Bretagne
OFFRES SPÉCIALES SALONS
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