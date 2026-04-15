Offres spéciales – Hexa Gourmet, Rennes – GLAZ Arena, Cesson-Sévigné

Offres spéciales – Hexa Gourmet 28 et 29 avril Rennes – GLAZ Arena Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Rennes – GLAZ Arena Chemin du Bois de la Justice, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 La Monniais Ille-et-Vilaine Bretagne

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