Oh ! Croco Bricolage Kazoo Oh Croco Val-de-Scie
Oh ! Croco Bricolage Kazoo Oh Croco Val-de-Scie vendredi 19 juin 2026.
Oh ! Croco Bricolage Kazoo
Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 11:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Durée 1 heure
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
Tarif 8.50 euros enfant .
Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Oh ! Croco Bricolage Kazoo
L’événement Oh ! Croco Bricolage Kazoo Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux