Oh dear, how do we deal with vanished sparks ? Une création de Victor Delétraz, L’Abri, Genève

Oh dear, how do we deal with vanished sparks ? Une création de Victor Delétraz 21 – 23 avril L’Abri

CHF 12.- ticket journalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:30:00+02:00 – 2026-04-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:15:00+02:00 – 2026-04-23T20:15:00+02:00

oh dear, how do we deal with vanished sparks ? est un solo qui questionne l’image et le corps en mouvement – passé, présent, futur – la vulnérabilité de nos quêtes et les va-et-vient entre le dissimulé et le visible.

La vidéo, comme porteuse de narrations fictives et réelles, vient s’entremêler sur scène avec les éléments de la performance, la chorégraphie, les objets, la lumière, le son et le texte. Le spectacle est fragmenté, anachronique et fait intervenir des voix et des discours multiples autant comiques et cartoonesques que politiques et dramatiques.

Victor Delétraz [Artiste Associé à L’Abri-Genève saison 24-25] est un artiste pluridisciplinaire dont la pratique mêle l’installation, l’écriture, la musique, la vidéo, la peinture et la création scénique.

Le spectacle est présenté dans le cadre du festival C’est déjà demain: c’est 4 lieux qui se mettent ensemble pour accompagner et donner le plateau à la toute jeune création. Ce sont les débuts des débuts. Au Loup, ce sera cinq maquettes de spectacles théâtre, à L’Abri, deux propositions d’artistes résidentexs, à la Maison Saint-Gervais, la continuation d’une première fois, et aux Scènes du Grütli, une déambulation. Ce sont des explorations, des tentatives, c’est ce qu’il se trame là, dans les têtes. Ça résonne d’un lieu à l’autre, ça finit par une fête, c’est possible de tout voir, venez !

L’Abri Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Genève 1204 41227770077 https://www.fondationlabri.ch/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@labrigeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/labri/

Dans le cadre du festival « C’est déjà demain.14 »

© Laurent Fiorentino