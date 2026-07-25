Oh ! La Villaines ! Villaines-les-Rochers
vendredi 28 août 2026 · Villaines-les-Rochers
Informations pratiques
Villaines-les-Rochers
Oh ! La Villaines !
Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Oh la Villaines ! c’est le festival a ne louper sous aucun prétexte à la fin de l’été, qui favorise une programmation musicale locale, une restauration 100% maison dans un décor toujours détonnant . Ça donne quelque chose de champêtre, familial et toujours de bonne humeur.
Le festival Oh La Villaines revient à Villaines-les-Rochers les vendredi 28 et samedi 29 août 2026 pour une nouvelle édition. Fidèle à son esprit indépendant et 100 % fait maison, il propose deux soirées de musiques actuelles éclectiques portées par des artistes régionaux et la scène émergente.
Le samedi 29 août à partir de 17h, un spectacle gratuit tout public ouvre la journée. Le festival mise sur une restauration 100 % artisanale et fait maison, un bar aux boissons locales et un camping communal gratuit mis à disposition par la mairie. La programmation est annoncée sur le site officiel et la page HelloAsso du festival. .
Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 58 13 05 23 ohlavillaines@gmail.com
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English :
Oh la Villaines! is the not-to-be-missed festival at the end of the summer, featuring local music, 100% home-cooked food and an explosive decor. The result is something special, family-friendly and always in a good mood.
L’événement Oh ! La Villaines ! Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme