Informations pratiques

Villaines-les-Rochers

Oh ! La Villaines !

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Oh la Villaines ! c’est le festival a ne louper sous aucun prétexte à la fin de l’été, qui favorise une programmation musicale locale, une restauration 100% maison dans un décor toujours détonnant . Ça donne quelque chose de champêtre, familial et toujours de bonne humeur.

Le festival Oh La Villaines revient à Villaines-les-Rochers les vendredi 28 et samedi 29 août 2026 pour une nouvelle édition. Fidèle à son esprit indépendant et 100 % fait maison, il propose deux soirées de musiques actuelles éclectiques portées par des artistes régionaux et la scène émergente.

Le samedi 29 août à partir de 17h, un spectacle gratuit tout public ouvre la journée. Le festival mise sur une restauration 100 % artisanale et fait maison, un bar aux boissons locales et un camping communal gratuit mis à disposition par la mairie. La programmation est annoncée sur le site officiel et la page HelloAsso du festival. .

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 58 13 05 23 ohlavillaines@gmail.com

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English :

Oh la Villaines! is the not-to-be-missed festival at the end of the summer, featuring local music, 100% home-cooked food and an explosive decor. The result is something special, family-friendly and always in a good mood.

L’événement Oh ! La Villaines ! Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme