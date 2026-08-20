Oh ! Les oiseaux, Bibliothèque des Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

Oh ! Les oiseaux Samedi 19 septembre, 09h00 Bibliothèque des Eaux-Vives

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Sous la conduite de Laurent Vallotton, ornithologue au Muséum d’histoire naturelle, partez à la découverte des oiseaux du parc La Grange. Le mois de septembre est un moment particulier de la migration vers le sud pour bien des espèces et la balade va être riche d’enseignements. Matériel préconisé : chaussures confortables, appareil photo, jumelles ou longue-vue.

En partenariat avec le Musée d’histoire naturelle

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-eaux-vives/

Une balade ornitho, avec Laurent Vallotton, pour en savoir plus sur les oiseaux // Rendez-vous devant la bibliothèque des Eaux-Vives // samedi 19 septembre // 9H00 à 11h00 // tous publics dès 10 ans

DR