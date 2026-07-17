AGENDA · Genève
Oh! MAHself!, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Oh! MAHself! Jeudi 8 octobre, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Speed datings avec les œuvres, propositions artistiques et inaugurations des nouvelles expositions au menu de cette soirée festive!
En collaboration avec la Fête du Théâtre
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Afterwork #46
DR
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