Oh! MAHself!, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Oh! MAHself! Jeudi 8 octobre, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Speed datings avec les œuvres, propositions artistiques et inaugurations des nouvelles expositions au menu de cette soirée festive!

En collaboration avec la Fête du Théâtre

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Afterwork #46

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