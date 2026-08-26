Informations pratiques

Oiseau [guide de survie] La Paillette Rennes Jeudi 21 janvier 2027, 19h00

Une pièce mêlant texte, violoncelle et dessins explore la violence face à la différence à travers l’histoire d’un enfant surnommé Oiseau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-21T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-21T20:15:00.000+01:00

1



La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

