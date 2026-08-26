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Oiseau [guide de survie] La Paillette Rennes
jeudi 21 janvier 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Oiseau [guide de survie] La Paillette Rennes Jeudi 21 janvier 2027, 19h00
Une pièce mêlant texte, violoncelle et dessins explore la violence face à la différence à travers l’histoire d’un enfant surnommé Oiseau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-21T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-21T20:15:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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