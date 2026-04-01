Oiseaux et Cie Médiathèque Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde

Oiseaux et Cie

Médiathèque 5 Rue du Petit Village, Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de la Semaine de la Biodiversité, Terres d’Oiseaux se déplace !

Vous avez dû voir fleurir de sublimes photos d’oiseaux à la Médiathèque de St Ciers depuis quelques semaines.

Pour en apprendre plus sur les curieuses bêtes à plumes de nos marais, rendez-vous à 14h30 à la Médiathèque de St-Ciers-sur-Gironde avec Théo, notre animateur !

Une animation ludique et pédagogique pour devenir incollable sur nos oiseaux.

Ne la manquez pas, ce ne sera qu’une seule fois !

Sur réservation au 05 57 32 84 36 15 places

Animation destinée à des enfants entre 6 ans et 10 ans. .

Médiathèque 5 Rue du Petit Village, Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 84 36

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English : Oiseaux et Cie

L’événement Oiseaux et Cie Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde