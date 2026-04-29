Le Boulou

OISEAUX MO FRADIER

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Monique Fradier consacre actuellement une large partie de son temps à la création personnelle, en privilégiant le dessin, la calligraphie, l’aquarelle, la gravure et le modelage. Au cœur de ses centres d’intérêts, la nature englobant le végétal, l’animal, l’humain et les interrelations qui se tissent avec la part sensible, mystérieuse qui unit le vivant.

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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr

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English :

Monique Fradier currently devotes a large part of her time to personal creation, focusing on drawing, calligraphy, watercolour, engraving and modelling. At the heart of her interests is nature, encompassing plant, animal and human life, and the interrelationships that weave themselves with the sensitive, mysterious part that unites all living things.

L’événement OISEAUX MO FRADIER Le Boulou a été mis à jour le 2026-04-27 par CDT66