OPÉRETTES DE FRANCIS LOPEZ PAR CHANTS DE SI DE LA Route du Perthus Le Boulou

Route du Perthus . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2026-05-07 17:00:00
2026-05-07
Opérettes de Francis Lopez Et chansons sur l’eau
Extraits de La Belle de Cadix, Andalousie, Mexico, La Toison d’Or, 4 Jours à Paris…
Par Chants de Si de La
jeudi 7 mai à 17h
Casino du Boulou
Entrée 10 €
Réservation 06 35 95 15 38
Route du Perthus . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 35 95 15 38
English :
Francis Lopez operettas ? And songs on the water
Excerpts from La Belle de Cadix, Andalousie, Mexico, La Toison d?Or, 4 Jours à Paris?
By Chants de Si de La
thursday May 7 at 5pm
Casino du Boulou
Admission: 10 ?
Booking 06 35 95 15 38
