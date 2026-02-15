TEAM PUNISHER Cami Moli Nou Le Boulou

TEAM PUNISHER

TEAM PUNISHER Cami Moli Nou Le Boulou samedi 9 mai 2026.

TEAM PUNISHER

Cami Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Meeting Team punisher
Spectacle voiture et animation musicale
Parking du Complexe des Echards

Samedi 9 mai 13h -00h
Dimanche 10 mai 8h-18h

Entrée participants
7€ samedi ou dimanche
10€ week-end

ENTREE GRATUITE VISITEURS

CONTACT 07 80 23 46 28
  .

Cami Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 80 23 46 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Team punisher meeting
Car show and musical entertainment
Complexe des Echards parking lot

Saturday, May 9 1pm midnight
Sunday May 10 8h-18h

Admission for participants
7? Saturday or Sunday
10? weekend

FREE ADMISSION FOR VISITORS

CONTACT 07 80 23 46 28

L’événement TEAM PUNISHER Le Boulou a été mis à jour le 2026-02-11 par CDT66