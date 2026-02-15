TEAM PUNISHER Cami Moli Nou Le Boulou
TEAM PUNISHER Cami Moli Nou Le Boulou samedi 9 mai 2026.
TEAM PUNISHER
Cami Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Meeting Team punisher
Spectacle voiture et animation musicale
Parking du Complexe des Echards
Samedi 9 mai 13h -00h
Dimanche 10 mai 8h-18h
Entrée participants
7€ samedi ou dimanche
10€ week-end
ENTREE GRATUITE VISITEURS
CONTACT 07 80 23 46 28
.
Cami Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 80 23 46 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Team punisher meeting
Car show and musical entertainment
Complexe des Echards parking lot
Saturday, May 9 1pm midnight
Sunday May 10 8h-18h
Admission for participants
7? Saturday or Sunday
10? weekend
FREE ADMISSION FOR VISITORS
CONTACT 07 80 23 46 28
L’événement TEAM PUNISHER Le Boulou a été mis à jour le 2026-02-11 par CDT66