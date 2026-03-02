VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou
VISITE GUIDÉE LE BOULOU AU FIL DES RUES Le Boulou jeudi 28 mai 2026.
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Début : 2026-05-28 15:00:00
fin : 2026-05-28
2026-05-28
Partez à la découverte du Boulou et de son riche patrimoine historique au travers des noms de rues du centre historique du village
Réservation obligatoire.
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 95 contact@vallespir-tourisme.com
English :
Discover Le Boulou and its rich historical heritage through the names of the streets in the village’s historic center
Reservations required.
