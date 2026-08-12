Oktoberfest saison 2 Gambsheim
samedi 17 octobre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Oktoberfest saison 2
8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-18 01:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’Oktoberfest de l’APEEG revient pour une 2¿ édition encore plus festive !
Après le succès de l’année dernière, l’APEEG vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur !
Samedi 17 octobre 2026
À l’EcRhin Gambsheim 8 rue de la Dordogne
De 18h30 à 01h00
Au programme cette année
Deux orchestres pour une ambiance de folie
Gambsemer Rhinschnocke
DJ PFIFF
Bières & boissons
Repas sur réservation
Bretzels & spécialités
Tombola
Photobooth
Ambiance Oktoberfest garantie !
Tarifs
À partir de 15€
Réservation obligatoire
Billetterie ouverte du 1er mai au 17 octobre 2026 à 14h
https://www.helloasso.com/…/oktoberfest-gambsheim-2026
Tous les bénéfices permettront de financer les projets et actions des écoles de Gambsheim
Un immense merci à tous nos bénévoles, partenaires et donateurs qui rendent cette soirée possible !
Sortez vos tenues bavaroises, rassemblez vos amis et venez célébrer avec nous cette grande fête de la bière made in Gambsheim !
Prost !
#APEEG #Gambsheim #Oktoberfest2026 #FeteDeLaBiere #EnsemblePourNosEnfants .
8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 47 70 oktoberfest.gambsheim@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Oktoberfest saison 2 Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
À voir aussi à Gambsheim (Bas-Rhin)
- Churchman Ouverture de saison Gambsheim 17 septembre 2026
- Messti et braderie Gambsheim 19 septembre 2026
- LES VOIX LOUPS Gambsheim 26 septembre 2026
- Les Voix Loups Mon Eldorado Gambsheim 26 septembre 2026
- DINER DANSANT Gambsheim 3 octobre 2026