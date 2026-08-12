Informations pratiques

Gambsheim

Oktoberfest saison 2

8 rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-18 01:00:00

Date(s) :

2026-10-17

L’Oktoberfest de l’APEEG revient pour une 2¿ édition encore plus festive !

Après le succès de l’année dernière, l’APEEG vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur !

Samedi 17 octobre 2026

À l’EcRhin Gambsheim 8 rue de la Dordogne

De 18h30 à 01h00

Au programme cette année

Deux orchestres pour une ambiance de folie

Gambsemer Rhinschnocke

DJ PFIFF

Bières & boissons

Repas sur réservation

Bretzels & spécialités

Tombola

Photobooth

Ambiance Oktoberfest garantie !

Tarifs

À partir de 15€

Réservation obligatoire

Billetterie ouverte du 1er mai au 17 octobre 2026 à 14h

https://www.helloasso.com/…/oktoberfest-gambsheim-2026

Tous les bénéfices permettront de financer les projets et actions des écoles de Gambsheim

Un immense merci à tous nos bénévoles, partenaires et donateurs qui rendent cette soirée possible !

Sortez vos tenues bavaroises, rassemblez vos amis et venez célébrer avec nous cette grande fête de la bière made in Gambsheim !

Prost !

#APEEG #Gambsheim #Oktoberfest2026 #FeteDeLaBiere #EnsemblePourNosEnfants .

8 rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 47 70 oktoberfest.gambsheim@gmail.com

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English :

L’événement Oktoberfest saison 2 Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan