Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Rue Saint Martin Biarritz
mardi 4 août 2026 · Rue Saint Martin · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert Chant Basque du Chœur Oldarra (qui signifie élan en basque), qui fête ses 80 ans cette année il est composé de quarante chanteurs amateurs.
Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier. .
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
L’événement Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz
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