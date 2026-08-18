Oldelaf Solo Piano Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Oldelaf Solo Piano

Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Pendant 15 ans, Oldelaf sur scène, c’était lui entouré de 4 musiciens et comédiens exceptionnels avec lesquels il a joué partout dans le monde, même en Vendée.

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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 theatreduchateau@cdc4b.com

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English : Oldelaf Solo Piano

For 15 years, Oldelaf’s stage performances featured him surrounded by four exceptional musicians and actors, with whom he performed all over the world, including in the Vendée.

L’événement Oldelaf Solo Piano Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente